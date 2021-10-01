Адвокат подает заявление в свое бюро, чтобы получить профвычет по НДФЛ на фиксированные взносы

При расчете налоговой базы по НДФЛ адвокаты имеют право на профвычеты, в состав которых, в том числе, входят взносы.
Речь идет о фиксированных взносах на ОПС и ОМС, уплаченных в течение года.
Эта норма действует независимо от формы адвокатского образования, в рамках которой осуществляется адвокатская деятельность.
Между тем НДФЛ за адвоката считает адвокатское бюро как налоговый агент, а взносы он платит сам лично. Как же заявить вычет по ним?
Разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-05/70770 от 01.09.2021.
Для получения профвычета адвокату надо подать заявление налоговому агенту. К нему следует приложить квитанции об уплате взносов.