Адвокат подает заявление в свое бюро, чтобы получить профвычет по НДФЛ на фиксированные взносы

При расчете налоговой базы по НДФЛ адвокаты имеют право на профвычеты, в состав которых, в том числе, входят взносы.

Речь идет о фиксированных взносах на ОПС и ОМС, уплаченных в течение года.

Эта норма действует независимо от формы адвокатского образования, в рамках которой осуществляется адвокатская деятельность.

Между тем НДФЛ за адвоката считает адвокатское бюро как налоговый агент, а взносы он платит сам лично. Как же заявить вычет по ним?

Разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-05/70770 от 01.09.2021.

Для получения профвычета адвокату надо подать заявление налоговому агенту. К нему следует приложить квитанции об уплате взносов.