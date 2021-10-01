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Неполученные дивиденды тоже облагаются НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Отказ от дивидендов в пользу ООО не освобождает от НДФЛ по ним.

Даже если участник ООО решил не забирать причитающиеся ему дивиденды, а оставить их в компании, они все равно считают полученными для целей НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/70305 от 31.08.2021.

Но в НК дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц — при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, при наличии у человека права на получение дивидендов день его отказа от них в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения этим человеком дохода в виде дивидендов.

При этом этот доход подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.

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