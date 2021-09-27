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В судах можно будет участвовать через Госуслуги

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Рубрика Государственные ведомства
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Сможете подать исковое заявление и посчитать госпошлину без похода в суд. А после — удаленно поучаствовать в заседании через Госуслуги.

Председатель Верховного суда рассказал о работе по созданию суперсервиса «Правосудие онлайн».

«Ведется работа по созданию суперсервиса „Правосудие онлайн“, который позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получение судебного акта», — рассказал Вячеслав Лебедев.

Кроме того, в сервисе будут встроены калькулятор пошлины. стандартные формы и справочник для исковых требований, автораспознавание текста. Подсудность также определится сервисом автоматически.

«Открытость правосудия гармонично связана с его доступностью, которая обеспечивается в том числе путем применения судами современных технологий, что особенно актуально в условиях пандемии. В этом году более 3 миллионов процессуальных документов поданы в суды в электронном виде, а количество обращений пользователей к ГАС „Правосудие“ превысило 2,5 миллиарда запросов. Более 300 тысяч судебных заседаний проведены с использованием видеоконференц-связи» — сообщил он.

Цитаты по «РГ».

Главное, чтобы в результате сбоя (а от них никто не застрахован) ничего не пропало. На бумаге хотя бы есть отметка суда о принятии.

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