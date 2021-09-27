Как бухгалтеру на ГПХ уберечься от обвинений в махинациях с налогами. Советует эксперт

Директор из-за доначислений по НДС валит все на бухгалтера-аутсорсера, ей грозит ответственность? Эксперт советует, как от подобной ситуации можно уберечься.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Бухгалтер работал удаленно по гражданско-правовому договору. Учет вел на основании документов, которые получал от руководителя организации. По банку — только формировал платежки. Подписывал их руководитель.

Сформированную отчетность бух отправлял через Такском. Программа установлена на компьютере бухгалтера. ЭЦП там же в реестре (это важно!).

В результате проверки налоговая сняла часть расходов по прибыли и НДС по фирмам, которые посчитала неблагонадежными.

Директор все валит на бухгалтера. Указал, что не знает, что там делала бухгалтер, т.к. отчетность формировала, подписывала за него, и отправляла только бухгалтер. В офисе у бухгалтера прошел обыск, т.к. отчетность отправлялась и подписывалась (!) с его компьютера. Бухгалтера хотят также привлечь к ответственности.

Вопрос. Как уберечься от подобной ситуации? Где должна стоять программа отправки отчетности, если организация на аутсорсе?».

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юрфирмы URVISTA, арбитражный управляющий:

«Как правило, за принятие важных финансовых решений, за подготовку и оформление всей налоговой и бухгалтерской документации в компаниях отвечает главный бухгалтер. В связи с объемом и сложностью бумажной работы главбухи постоянно рискуют попасть на проблемы не только со стороны налоговых органов, но и со стороны контрагентов и самого руководства компании.

По действующему законодательству главных бухгалтеров можно привлечь не только к дисциплинарной или налоговой ответственности, но и также к гражданско-правовой, административной и даже уголовной ответственности. Поэтому, чтобы уберечь себя от серьёзных финансовых санкций и иных мер ответственности, бухгалтер должен понимать и осознавать всю ответственность за нарушения, связанные с оформлением и подачей документацией.

В целях избежания судебных тяжб главбуху необходимо проследить за тем, чтобы в ГПХ или трудовом договоре, или в должностной инструкции все обязанности и сферы ответственности были прописаны предельно подробно.

Это один из возможных вариантов решения проблемы. Однако содержание и формулировки ГПХ или даже трудового договора все равно могут не спасти бухгалтера от ответственности. В таком случае, чтобы обезопасить себя от необоснованных обвинений, бухгалтеру следует работать в личных кабинетах сетей по обмену документами, например, в ЭДО СБИС онлайн, без ЭЦП и без права подписи.

То есть, полноценно заниматься подготовкой всей необходимой отчётности, но далее отправлять ее на подписание вышестоящему руководству».