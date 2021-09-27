Старый пенсионный возраст точно не вернут. Правительство против

Попытка вернуть старый пенсионный возраст (55/60 лет) оказалась неудачной. Правительство дало отрицательное заключение на законопроект от коммунистов.

Напомним, законопроект был внесен в августе депутатами от КПРФ.

В кабмине заявили, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.

Кроме того, проект, по мнению правительства, идет в разрез в принятой в 2018 году пенсионной реформой, благодаря которой «обеспечено повышение пенсий с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», передает ИА ТАСС. Ведь теперь пенсия индексируется ежегодно на уровень, превышающий инфляцию.

Также отмечается, что в бюджете не заложены деньги на реализацию этого проекта.

По подсчетам КПРФ, возврат старого возраста только в 2022 году обошелся бы бюджету в 604,5 млрд рублей.