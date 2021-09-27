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«Промсвязьбанк»: оставьте мнение для Рейтинга компаний

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Рубрика Банки
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«Клерку» для «Рейтинга компаний» нужны ваши отзывы о «Промсвязьбанке».

Банк входит в топ-10 банков страны, предлагает много интересных решений для малого бизнеса — круглосуточные платежи, интеграцию с бухгалтерскими программами, проверку контрагентов. А как с ним на практике работается? Поделитесь мнением.

На портале Банки.ру он занимает 37 место в народном рейтинге. А вот что пишут о нем корпоративные клиенты:

1

Не обходится и без недочетов в работе:

22

Тут банк добросовестно отработал отрицательный момент.

А что можете нам вы рассказать об этом банке? Пишите ваши отзывы. На «Клерке» их пока нет, будете первыми.

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