Как схема уклонения от налогов довела до суда. Но не с налоговиками, а контрагентом

Схемы по уходу от налогов могут привести к проблемам не только с налоговой. Получение денег от контрагента не на расчетный счет, а на карту работника чревато тем, что эти деньги могут взыскать через суд как заем. Вот свежий пример из практики.

Причем компания — не единственная обманутая.

О такой ситуации рассказало издание « Е1.RU ».

Компании оказывали услуг по представлению клиентов для перевода пенсии в НПФ. Все было законно: выплачивалась зарплата, отчислялись налоги:

«У него была компания — юрлицо (Екатеринбург), и у меня — юрлицо (Подмосковье). Договорились, что мы будем поставлять ему договоры от физлиц о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд. За каждый договор он платил нам фиксированный гонорар — 2800 рублей», — рассказал житель Подмосковья.

Но через несколько лет деятельность пошла на спад. Чтобы хоть как-то продолжать работать и получать деньги, придумали новуюПричем предложил ее именно контрагент:

«Договорились, что отныне вознаграждение за сделанную работу он будет переводить не на счет фирмы, а на наши личные карты. Каждый месяц в определенное время он переводил гонорары за заключенные договоры».

Как только власти утвердили новыйдеятельность полностью закрылась.

Напоминаем, сейчас для перехода в НПФ человеку надо самостоятельно прийти и написать заявление. Через посреднические фирмы — нельзя.

Кроме этого, екатеренбургская компания далаподмосковской фирме для развития деятельности. Долг погашался за счет полученных денег за оказанные услуги. Сумма оставшегося непогашенного долга —

Но контрагент вывернул дело в свою сторону.

Он сказал, что никакую зарплату никому не платил, услуги не оказывались (договора по факту не было). А пересылаемые деньги — заём.

И подал в суд на 15 млн рублей долга (непогашенный заём компании и выплаченные деньги за услуги на личные карты).

«Нам еще до суда знакомые, близкие к судебной системе, сказали, что ждать справедливого рассмотрения дела не стоит.

Якобы есть негласное межсудебное соглашение: для тех, кто укрывался от налогов, не должно быть решения в их пользу. Не знаю, правда это или нет.

Конечно,на такую схему! Я всё понимаю, мне сейчас многие скажут: „Хотели схитрить? Так вам и надо“.

Но ведь если бы были нормальные условия для развития любого бизнеса, во всех сферах — строительстве, услугах, торговле, то никто бы никогда не согласился на подобные сомнительные схемы „оптимизации“, никто бы не получал эти вечные зарплаты в конвертах... Мы, кстати, могли бы поступить точно так же: предъявить иски своим сотрудникам, которым перечисляли зарплату на карты, но мы на такое не пошли»,

— рассказал обманутый житель Подмосковья.

Судебное разбирательство идет уже четвертый год, бизнесмена признали банкротом. Контрагент настаивает на продаже единственного жилья в счет погашения долга.

Причем, как рассказывает издание, эта компания — не единственная обманутая контрагентом. Таких судебных дел — 11. Причем во всех их истец — компания из Екатеринбурга.

«Везде суть дела была одна, как под копирку. Истец уверял суд, что по доброте давал в долг, и как доказательство предоставлял чеки. Ответчики также объясняли, что все эти перечисления — не займы, а зарплаты.

Все вставали на сторону кредитора. Лишь один суд в городе Камышине не удовлетворил иск. Через соцсети я нашел этих людей, составили коллективное заявление в УМВД Екатеринбурга и Следственный комитет Свердловской области, но уголовное дело так и не возбудили» — сказал юрист обманутой компании.

Издание созвонилось и с контрагентом:

«Я работал в сфере негосударственного пенсионного страхования. У меня были контрагенты, которые обращались ко мне: дайте нам деньги, мы будем на вас работать. Потом эти люди решили не возвращать эти деньги. Эти суммы были даны частным лицам. Все документы были представлены суду» — прокомментировали ситуацию в екатеринбургской компании.

Где правда — никто не знает. Все дела будет рассматривать суд.

Но главное из этой истории — не допускать подобных ситуаций. Неуплата налогов, оказывается, это еще не так страшно.