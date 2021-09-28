🚕❌Водителям с судимостью запретят работать в такси

Наемные работники и индивидуальные предприниматели без справки об отсутствии судимости не смогут быть таксистами.

В Госдуму сегодня внесены несколько правительственных законопроектов, которые вводят запрет на работу в такси для людей, имеющих судимость.

Один из проектов предусматривает поправки в ТК.

В кодекс внесут статью 328.1 ТК «Ограничения на осуществление трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта».

Людям с неснятой и непогашенной судимостью нельзя будет управлять машинами такси, автобусами, трамваями. В статье приводится перечень преступлений, которые учитываются (убийства, разбой, грабеж, изнасилования и т.д.).

Более того, если на сотрудника-таксиста (водителя автобуса) заводится уголовное дело, работодатель должен отстранить его от работы.

Всем водителям такси и автобусов до 1 марта 2023 года надо будет принести на работу справки об отсутствии судимости.

Если справки не будет — от работы отстранят.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

А если таксист — не наемный работник, а ИП?

Для регистрации ИП-таксиста нужна будет справка об отсутствии судимости. Ее налоговики будут сами запрашивать у МВД.

Законопроект вносит поправки в закон о регистрации 129-ФЗ.

Более того, если действующий ИП хочет включить в ЕГРИП код ОКВЭД для такси, тоже нужна будет справка. Без нее ИФНС не зарегистрирует изменения.

В течение 30 дней со дня вступления в силу этого закона налоговики проверят всех ИП-таксистов, запросят по ним справки из МВД.

Также вводится запрет для перевозчиков привлекать к управлению такси людей с судимостью.