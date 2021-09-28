⚖️ Компания заплатит моральный ущерб соискателю, если будет тянуть с отказом в трудоустройстве

За слишком долгий отказ в приеме на работу организацию могут заставить компенсировать моральный вред соискателю. Такой вывод сделали судьи в августе 2021 года.

Суть дела: в октябре 2020 года кандидат на должность направил заявление с просьбой о трудоустройстве на открытую вакансию. Компания прислал ответ только в феврале, указав, что данная должность уже невакантна. В январе 2021 года на нее был трудоустроен другой человек.

Соискатель потребовал признать отказ незаконным, принять его на работу и выплатить компенсацию в размере 1 тыс. рублей.

Суды постановили следующее: отказ в трудоустройстве законен, так как должность уже занята, и не связан с личными качествами;

моральный вред надо заплатить.

По ТК, работодатель должен прислать ответ на заявление соискателя в течение 7 рабочих дней после получения заявления. В этой ситуации ответ направили спустя почти четыре месяца. Чем и нарушили нормы трудового законодательства.

Выплата компенсации морального вреда законна, что подтверждает судебная практика.

Скачать определение Восьмого КСОЮ от 31.08.2021.