⚖️ Компания заплатит моральный ущерб соискателю, если будет тянуть с отказом в трудоустройстве

За слишком долгий отказ в приеме на работу организацию могут заставить компенсировать моральный вред соискателю. Такой вывод сделали судьи в августе 2021 года.
Суть дела: в октябре 2020 года кандидат на должность направил заявление с просьбой о трудоустройстве на открытую вакансию. Компания прислал ответ только в феврале, указав, что данная должность уже невакантна. В январе 2021 года на нее был трудоустроен другой человек.
Соискатель потребовал признать отказ незаконным, принять его на работу и выплатить компенсацию в размере 1 тыс. рублей.
Суды постановили следующее:
- отказ в трудоустройстве законен, так как должность уже занята, и не связан с личными качествами;
- моральный вред надо заплатить.
По ТК, работодатель должен прислать ответ на заявление соискателя в течение 7 рабочих дней после получения заявления. В этой ситуации ответ направили спустя почти четыре месяца. Чем и нарушили нормы трудового законодательства.
Выплата компенсации морального вреда законна, что подтверждает судебная практика.
Скачать определение Восьмого КСОЮ от 31.08.2021.
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