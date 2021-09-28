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Список московской недвижимости-2022, за которую заплатите налог по кадастровой стоимости

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Рубрика Налог на имущество организаций
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С 2022 года в Москве будет больше нежилых помещений, по которым налог на имущество нужно будет считать по кадастровой стоимости.

На московскую офисную недвижимость налог на имущество с 2014 года считают по кадастровой стоимости. На  2022 год опубликован предварительный перечень объектов, по которым налог будут считать по-новому.

Окончательный перечень власти утвердят до конца ноября.

Об этом рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

«В Предварительном перечне — около 38 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99,2 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2021 годом число объектов в Перечне выросло на 4 процента, в основном за счет увеличения числа нежилых помещений и зданий, признанных торгово-офисными по результатам обследований, проведенных Госинспекцией по недвижимости»

Критерии добавления в перечень следующие:

  • нежилое здание расположено на земельном участке, на котором разрешено размещение объектов торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания;
  • нежилое здание площадью свыше 1 тысячи квадратных метров либо нежилое помещение в жилом доме (если совокупная площадь нежилых помещений превышает 3 тысячи квадратных метров) фактически используется не менее чем на 20 процентов общей площади для торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания согласно акту Госинспекции по недвижимости;
  • нежилое здание либо нежилое помещение, расположенное на пешеходных зонах (список таких зон утвержден Постановлением Правительства Москвы от 16.03.2016 № 78-ПП), фактически используется не менее чем на 20 процентов общей площади для размещения торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания согласно акту Госинспекции по недвижимости либо имеет соответствующее назначение в документах технического учета.
Кирилл Пуртов также напомнил, что в Москве с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости. Чтобы этот переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки — от 0,9 процента в 2014 году до 2 процентов с 2023 года.

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