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Как избежать ошибок при сдаче отчетности. Бесплатный вебинар

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Рубрика Отчетность
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Близится отчетный период за 9 месяцев, бухгалтеров ждут суматошные дни. Пока они не наступили, стоит изучить, что нового появилось в правилах сдачи отчетности. И какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он пройдет 11 октября, начало в 16:00 по Мск.

В числе прочих ошибок остановимся на:

  • ошибках при отражении факторинга;
  • ошибках при отражении лизинга: отражении дохода от продажи товаров собственного производства в 1С.

НДФЛ:

  • что нового в сдаче отчетности формы 6-НДФЛ в 2021 г.;
  • ошибки раздела 1 и 2 формы 6-НДФЛ.

НДС:

  • как исправить ошибки камеральных проверок: частичное отражение вычетов в книге покупок и приоритет отражения по закону;
  • расхождения в книге продаж с контрагентом: разные налоговые ставки, разный способ отражения исправлений.

Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг

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