Самозанятые назвали причины, по которым снова уйдут в тень

Уйти в тень плательщики НПД могут из-за усложнения отчетности, повышения ставки налога, если не будет мер господдержки, а также если сократят разрешенные виды деятельности.

К таким выводам пришли в результате исследования платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс для работы с самозанятыми YouDo Бизнес. Они опросили 1,8 тыс. самозанятых и 200 компаний.

Что говорят самозанятые

Самозанятые рассказали, как долго они работают в этом статусе, и в каких сферах трудятся:

62% самозанятых работают на себя уже несколько лет и более.

27% во фрилансе менее года,

11% пришли только с наступлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

28% исполнителей заняты в сфере ремонта и строительства,

по 12% — курьеры и дизайнеры,

11% предоставляют фото- и видеоуслуги,

по 10% — выполняют заказы в категории «Уборка и помощь по хозяйству» и «Грузоперевозки».

Причины, почему самозанятые решили работать на себя, у всех разные:

74% сказали, что теперь могут самостоятельно выстраивать рабочий график;

62% — сами выбирют, с кем сотрудничать;

56% — больше зарабатывают, чем при работе на кого-то;

54% — рады, что не нужно ни перед кем отчитываться;

51% — занимаются любимым делом;

44% — не нужно посещать офис, и можно работать откуда угодно.

При этом главной трудностью фриланса половина респондентов назвала отсутствие стабильного и регулярного заработка. У 37% работающих на себя возникают сложности с самостоятельным поиском заказов.

Большинство (58%) работающих на себя выбрали режим НПД из-за удобного оформления статуса и простоты отчетности. 37% признались, что перешли на самозанятость из-за возможности брать заказы от компаний, а по 36% респондентов — из-за низкой налоговой ставки и возможности предоставлять клиентам чеки. Треть исполнителей решила оформить статус плательщика НПД для выхода из серой зоны и возможность работать легально.

70% самозанятых довольны существующим режимом. Лишь 5% опрошенных заявили, что имеют негативный опыт и планируют отказаться от статуса самозанятого.

Кроме того, опрошенные назвали риски, из-за которых они могут отказаться от статуса:

усложнение отчетности;

повышение налоговой ставки;

отсутствие мер поддержки, субсидий, льготного кредитования в банках;

сокращение видов деятельности, которые попадают под самозанятость.

Опрос также показал, что четверть самозанятых совмещает основную работу с регулярной подработкой. При этом 57% работают исключительно на себя, а у 18% есть основная работа, и подработку они находят лишь иногда. Для 61% совмещение деятельностей является вынужденным, поскольку не хватает денег, а 22% просто монетизируют свое хобби в свободное время.

Почти половина (45%) самозанятых рассказала, что сотрудничает с юрлицами. Встречный интерес бизнеса к сотрудничеству с самозанятыми подтверждают и данные, полученные в ходе опроса компаний-работодателей на hh.ru.

Что говорит бизнес

Треть опрошенных компаний уже сотрудничает с самозанятыми, а 43% планируют начать в ближайшее время. Причем треть из них работает с самозанятыми уже около года, а четверть — с начала действия режима НПД.

Главными выгодами работы с самозанятыми представили бизнеса назвали выгодные условия и низкую налоговую ставку (62%). 59% респондентов отметили простой документооборот и быстроту оформления, 45% — оптимизацию финансовых и операционных издержек, по 41% — возможность легкого найма сразу нескольких специалистов и прозрачность, легальность выплат и сотрудничества, а 38% — возможность закрывать пробелы в пиковые часы и дни за счет быстрого найма самозанятого персонала.

На вопрос «Почему ваша компания еще не сотрудничает с самозанятыми?» 43% респондентов ответили, что их пугают возможные риски при таком сотрудничестве. 42% не понимают пользы в этом сотрудничестве, трети сложно вести документооборот с самозанятыми, а 10% попросту не хватает внутренних ресурсов.

Чаще всего бизнес сотрудничает с: