Сбер затребовал комиссию в 440 тысяч, рассказали в «Рейтинге компаний»

В Сбере запросили комиссию 440 тысяч рублей со сделки в 11 млн между компанией и «физиком» по продаже недвижимости, рассказали в «Рейтинге компаний».

Случай расссказал пользователь реалистка66:

«ООО купила недвижимость у физика, перечисляет физику с р/счета в Сбере на счет физика в Сбере, 11 млн руб. Сумма комиссии за платежку — 440 тысяч рублей. Вы считаете это нормальным? Обзвонили три банка, нигде нет таких комиссий, открыли счет в другом банке, перегнали туда деньги и перевели физику, это стоило нам 23 рубля за платежку».

Пока представитель банка в комментарии не пришел, а так хотелось бы выслушать и другую сторону.

Кроме того, прозвучало мнение, что у банка хорошие электронные сервисы, однако, если прийти в отделение — то все плохо. А кроме того, упомянули СБП — подключить ее можно только в мобильном приложении, а в онлайн-банке — нет. Тарифы людей тоже не устраивают. В общем, проблемы есть.

Друзья, пишите еще отзывы.