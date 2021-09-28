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Налоговики прижимают самозанятых и вызывают на допросы

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятых массово вызывают на допросы в налоговую: проверяют признаки трудовых отношений. Но страдают не только они — компании-заказчики тоже попадают под подозрение.

Налоговики проверяют договоры с самозанятыми — четко ли там прописаны объемы работы, нет ли указаний на их регулярность и трудовые функции. И конечно, обязательно исследуют характер выплат — насколько они регулярны и не происходят ли четко в дни зарплаты.

Предположим, что вы работаете с самозанятыми добросовестно, и штатных сотрудников ими не заменяете. Тогда, чтобы избежать попадания под каток налоговой, нужно:

  • проверить документацию: все ли договоры правильно составлены и подписаны, нет ли в них признаков трудовых договоров;
  • проверить наличие чеков: на все ли выплаты они имеются;
  • поставить работу по проверке всего перечисленного на регулярную основу.

Но как быть, если самозанятый исполнитель у вас не один? Это же столько времени и денег, скажете вы. На это есть простое и совершенно легальное решение!

Qugo — это платформа для эффективного взаимодействия с самозанятыми, официальный партнёр ФНС.

Из плюсов сервиса в работе с самозанятыми:

  • автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физ.лицу;
  • генерация чека по оказанной услуге в автоматическом режиме;
  • создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;
  • автоматическое депонирование и оплата налога за исполнителя;
  • выплата исполнителям по реквизитам любого банка;

Благодаря Qugo с самозанятыми можно работать удобно и быстро, а главное легально благодаря обмену информации с ФНС в режиме реального времени.

А совсем недавно на платформе появилась ещё одна полезная фича: добавился функционал генерации и подписания актов между исполнителем и заказчиком. Как говорят специалисты, это преимущество для заказчиков, так как в случае аннуляции исполнителем чека у заказчика остается закрывающий документ, который позволит принять расходы к учету. Кроме того, подписанный акт является дополнительной страховкой во взаиморасчетах между заказчиком и исполнителем.

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