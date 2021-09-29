Каждый второй белорусский ИП разорится в 2023 году из-за поправок в НК. Нас ждет то же самое?

Из-за изменений в НК Белоруссии около 135 тыс. ИП могут прекратить свою деятельность. Это 50% от всех белорусских предпринимателей.

В Белоруссии планируют отменить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц с 01.01.2023. И ввести налог на профессиональный доход.

Об этом сообщил директор бизнес-союза «Конструктивный диалог» Жанна Рогова:

«Для того чтобы было понято, следует сказать, что сегодня в стране осуществляют свою деятельность более 270 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это значит, что после принятия налоговых поправок, белорусских властям придется ликвидировать порядка 135 тыс. ИП»,

Сокращение такого количества предпринимателей «создаст колоссальную социальную напряженность в стране». Даже если они потом и перейдут в статус самозанятых.

Ситуация аналогична с российским бизнесом. После отмены ЕНВД многие предприниматели перешли на патент. Но после введенной обязанности применять онлайн-кассы с июля, многие ИП прекратили деятельность и перешли в статус самозанятых.

А в будущем планируется еще одно новвоведение для ИП и микропредприятий с численность сотрудников до 5 человек, которое разрабатывают налоговики. Новый налоговый режим со ставками:

7-8% — для доходов;

— для доходов; 20% — при доходах минус расходы.