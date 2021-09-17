Налоговики сами посчитают ваши налоги. Ставки налога выше, чем на УСН

Стали известны подробности о новом режиме для малого бизнеса. Ставки будут 7-8% для доходов, и 20% при доходах минус расходы. Численность сотрудников до 5 человек, зарплату платить только через банки. ФНС сама посчитает налог, отчетности не будет.

О разработке нового налогового режима на «Клерке» писали летом:

Режим будет предназначен для компаний и ИП, с численностью сотрудников до 5 человек.

Базой, как и при УСН , могут быть доходы или доходы минус расходы.

, могут быть доходы или доходы минус расходы. Налоговая ставка — 7-8% от доходов, включая страховые взносы. При втором варианте ставка будет ближе к 20%.

включая страховые взносы. При втором варианте ставка будет ближе к 20%. Ограничения будут по выручке и видам деятельности (пока не решили, по каким именно).

(пока не решили, по каким именно). ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных банков и ККТ.

на основании данных банков и ККТ. Платить зарплату работникам — только через банки , они будут выступать налоговыми агентами по НДФЛ

— только , они будут выступать налоговыми агентами по НДФЛ Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется.

Источник — канал «V...».