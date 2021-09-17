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Налоговики сами посчитают ваши налоги. Ставки налога выше, чем на УСН

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Рубрика УСН
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Стали известны подробности о новом режиме для малого бизнеса. Ставки будут 7-8% для доходов, и 20% при доходах минус расходы. Численность сотрудников до 5 человек, зарплату платить только через банки. ФНС сама посчитает налог, отчетности не будет. 

О разработке нового налогового режима на «Клерке» писали летом:

Режим будет предназначен для компаний и ИП, с численностью сотрудников до 5 человек.

  • Базой, как и при УСН, могут быть доходы или доходы минус расходы.
  • Налоговая ставка — 7-8% от доходов, включая страховые взносы. При втором варианте ставка будет ближе к 20%.
  • Ограничения будут по выручке и видам деятельности (пока не решили, по каким именно).
  • ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных банков и ККТ.
  • Платить зарплату работникам — только через банки, они будут выступать налоговыми агентами по НДФЛ
  • Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется.

Источник — канал «V...».

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