Для подтверждения НДС 0 % по экспорту надо предъявить контракт

В комплект документов, которые подтверждают НДС 0 % при экспорте входит, в том числе, контракт (договор) российской компании с иностранной.

При этом контракты могут быть представлены в виде составленного в письменной форме одного документа, подписанного сторонами, либо нескольких документов, где прописаны существенные условия сделки.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-08/73338 от 10.09.2021.

В документе отмечается, что представлять в ИФНС договор (контракт) надо обязательно.

Напомним, недавно Минфин разместил законопроект с поправками в НК, которые меняет порядок подтверждения НДС 0 %. Он станет более современным. Бумажный контракт больше не надо будет нести в налоговую.

Вместо этого для экспортеров товаров будет установлена обязанность направлять в ИФНС реестры в электронной форме, которые будут включать как сведения из декларации, так и сведения из контракта.