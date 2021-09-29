Вычет по НДФЛ на лечение детей могут продлить до 24-летия

Налоговый вычет на лечение детей можно будет получить на ребенка до 24 лет. Но при условии, что ребенок еще учится на очном отделении. Минфин рассмотрит проект закона.

Ранее на «Клерке» писали , что родители жалуются на эту ситуацию. Минфин обещал внести изменения в ближайшее время.

В приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов указано нововведение в отношении налогового вычета на лечение детей.

Напоминаем, сейчас налоговый вычет на лечение детей можно получить только до совершеннолетия ребенка.

На вопрос, почему нельзя получить вычет на совершеннолетних, но не работающих, Минфин отвечал, что нормы НК и СК не позволяют предоставлять вычеты на совершеннолетних детей.

Материал по «Известиям».