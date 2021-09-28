🔞Люди возмущаются, что им не положен вычет по НДФЛ на лечение детей старше 18 лет

Социальный вычет по НДФЛ родители могут получить на лечение детей, не достигших 18 лет. Попытки поменять что-то в этом вопросе пока не увенчались успехом.

Эта норма заложена в статье 219 НК, потому что по Семейному кодексу ребенок — это лицо младше 18 лет.

Очередное разъяснение на этот счет Минфин дал в письме № 03-04-05/69866 от 30.08.2021.

Очевидно, люди периодически обращают внимание властей на несправедливость этой нормы.

Дело в том, что НК разрешает получать вычет за взрослых, имеющих свои доходы, супругов и родителей, а вот за взрослых детей почему-то получить вычет нельзя, даже если у них нет своего дохода.

Минфин регулярно оправдывается.

В письме говорится, что при подготовке проектов с поправками в НК Минфин всегда внимательно рассматривает предложения граждан и проблемные вопросы, на которые указывают люди.

Отметим, что ранее Минфин вносил проект по повышению до 24 лет возраста детей для получения вычета на лечение. Однако этот проект так и не был претворен в жизнь.

В этом году законопроект по вычету на лечение взрослых детей был внесен в Госдуму депутатом от КПРФ, но правительство выступило против.