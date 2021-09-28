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🔞Люди возмущаются, что им не положен вычет по НДФЛ на лечение детей старше 18 лет

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Рубрика Социальный вычет
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Социальный вычет по НДФЛ родители могут получить на лечение детей, не достигших 18 лет. Попытки поменять что-то в этом вопросе пока не увенчались успехом.

Эта норма заложена в статье 219 НК, потому что по Семейному кодексу ребенок — это лицо младше 18 лет.

Очередное разъяснение на этот счет Минфин дал в письме № 03-04-05/69866 от 30.08.2021.

Очевидно, люди периодически обращают внимание властей на несправедливость этой нормы.

Дело в том, что НК разрешает получать вычет за взрослых, имеющих свои доходы, супругов и родителей, а вот за взрослых детей почему-то получить вычет нельзя, даже если у них нет своего дохода.

Минфин регулярно оправдывается.

В письме говорится, что при подготовке проектов с поправками в НК Минфин всегда внимательно рассматривает предложения граждан и проблемные вопросы, на которые указывают люди.

Отметим, что ранее Минфин вносил проект по повышению до 24 лет возраста детей для получения вычета на лечение. Однако этот проект так и не был претворен в жизнь.

В этом году законопроект по вычету на лечение взрослых детей был внесен в Госдуму депутатом от КПРФ, но правительство выступило против.

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