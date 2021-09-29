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В отелях и ресторанах некому работать. Россияне не идут в горничные и официанты

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Рубрика Общество. Люди. События
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Во время пандемии образовался дефицит персонала в гостиницах, общепите и рознице. Вакансий становится все больше, а резюме соискателей— все меньше.

С января по сентябрь спрос на персонал в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе) вырос к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, подсчитали в компании HeadHunter.

Из-за нехватки мигрантов «провалилось» звено так называемого линейного персонала: подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, горничные, официанты, передает РБК.

Дело в том, что на этих позициях, как правило, не работали россияне.

Конкуренция на одну вакансию в HoReCa в среднем по России была такой:

  • до пандемии — 5 человек на место;
  • в пик первой волны пандемии в мае 2020-го — 16 человек на место;
  • сейчас — 1,7 человек на место.
Представители отрасли говорят, что ситуация с дефицитом персонала катастрофическая — худшая за последние 5 лет.

«Уровень зарплат в гостиничной отрасли вырос за последний год в среднем на 10–30%, но это не слишком помогло отельерам. Профессия горничной не считается престижной: молодые люди сегодня хотят работать за другие деньги, и вряд ли можно предположить, что люди с высшим образованием пойдут на эту работу», – прокомментировал Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Отельеры отмечают, что на рынке происходит перераспределение труда: ряд отраслей, например стройка или ретейл, готовы платить сотрудникам больше, чем гостиницы.

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