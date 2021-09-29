В отелях и ресторанах некому работать. Россияне не идут в горничные и официанты

Во время пандемии образовался дефицит персонала в гостиницах, общепите и рознице. Вакансий становится все больше, а резюме соискателей— все меньше.
С января по сентябрь спрос на персонал в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе) вырос к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, подсчитали в компании HeadHunter.
Из-за нехватки мигрантов «провалилось» звено так называемого линейного персонала: подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, горничные, официанты, передает РБК.
Дело в том, что на этих позициях, как правило, не работали россияне.
Конкуренция на одну вакансию в HoReCa в среднем по России была такой:
- до пандемии — 5 человек на место;
- в пик первой волны пандемии в мае 2020-го — 16 человек на место;
- сейчас — 1,7 человек на место.
Отельеры отмечают, что на рынке происходит перераспределение труда: ряд отраслей, например стройка или ретейл, готовы платить сотрудникам больше, чем гостиницы.