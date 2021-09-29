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🚫 Отслеживать дорогие покупки чиновников не будут

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Рубрика Экономика России
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Чиновники не будут отчитываться за покупку драгоценностей и антиквариата. Власти отказались отслеживать это этого предложения. Причина — в законопроекте не указаны критерии такого имущества.

Законопроект был внесен депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. По нему предлагалось обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши и другого дорогостоящего имущества, если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход:

«По каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата».

Совокупный доход планировалось исчислять за два предшествующих года.

Но власти отказали в рассмотрении законопроекта, ссылаясь на то, что не содержится конкретное определение предмета роскоши.

Напомним, сейчас совокупный доход чиновников рассчитывается за последние три года, включая и доходы супруги/супруга. А отчитываться надо только за покупку дома, квартиры, земли, автомобиля, ценных бумаг и цифровой валюты.

Материал по «ТАСС».

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