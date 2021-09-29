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🥛ФСС оплатит компаниям молоко для сотрудников

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Рубрика Взносы в ФСС
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Пополнится список расходов, которые можно возместить за счет взносов в ФСС на травматизм.

Минтруд разработал проект поправок в Приказ № 467н от 17.08.2021, которым утверждены правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Документ размещен на федеральном портале.

Список, в частности, дополнится следующими расходами:

  • на проведение обязательных предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медосмотров работников;
  • на приобретение приборов, устройств, оборудования для безопасного ведения горных работ;
  • на обеспечение бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам с вредными условиями труда.
Чтобы возместить в ФСС расходы на молоко, надо будет предоставить:

  • перечень работников, которым выдается молоко, с указанием их должностей, количества дней фактической занятости на вредных работах;
  • копию сводной ведомости результатов СОУТ;
  • копии договоров на закупку молока;
  • расчет стоимости молока.
Напомним, до 1 октября 2021 года можно обратиться в ФСС за финансированием предупредительных мер.

Сейчас приказом № 467 н на 2021 предусмотрена возможность, в том числе, возместить комплекс профилактических мероприятий по COVID-19:

  • приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров;
  • проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 % сумм страховых взносов. Но он может быть увеличен до 30 % в случае направления средств на санаторно-курортное лечение работников-предпенсионеров.

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