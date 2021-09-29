🥛ФСС оплатит компаниям молоко для сотрудников

Пополнится список расходов, которые можно возместить за счет взносов в ФСС на травматизм.
Минтруд разработал проект поправок в Приказ № 467н от 17.08.2021, которым утверждены правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.
Документ размещен на федеральном портале.
Список, в частности, дополнится следующими расходами:Чтобы возместить в ФСС расходы на молоко, надо будет предоставить:
- на проведение обязательных предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медосмотров работников;
- на приобретение приборов, устройств, оборудования для безопасного ведения горных работ;
- на обеспечение бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам с вредными условиями труда.
- перечень работников, которым выдается молоко, с указанием их должностей, количества дней фактической занятости на вредных работах;
- копию сводной ведомости результатов СОУТ;
- копии договоров на закупку молока;
- расчет стоимости молока.
Сейчас приказом № 467 н на 2021 предусмотрена возможность, в том числе, возместить комплекс профилактических мероприятий по COVID-19:
- приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров;
- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.