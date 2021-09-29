Как не попасть под уголовку из-за авторских прав на 1С? Смотрите запись вебинара

Популярные среди бухгалтеров программы от 1С стали часто фигурировать в уголовных делах о нарушении авторских прав. Получить срок и заплатить миллионные компенсации можно даже за старый дистрибутив на флешке, или за пиратскую копию, которую поставили еще до вас.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Авторское право на 1С: всем бухгалтерам и директорам надо разбираться». Со скидкой 60%.
На вебинар разбирали:
- уголовная и гражданско-правовая ответственность за незаконное использование ПО;
- условия, при которых нарушение авторских прав на ПО влечет уголовную ответственность;
- что происходит на практике: как доказывают, кого привлекают и каковы реальные последствия.
И самое главное, какие меры уже сейчас позволят устранить эти риски.
Спикер — Евгений Дедков, управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура», патентный поверенный.
В «Клерк.Премиум» запись доступна бесплатно.
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