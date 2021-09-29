Москвичи начнут получать электронные паспорта до конца 2021 года

С 1 декабря в столице планируют начать выдавать электронные паспорта. Получить их можно будет с 14 лет, добровольно.
В регионах выдача электронных паспортов в рамках пилотного проекта – не позднее 1 июля 2023 года.
Сейчас МВД и Минцифры занимаются проработкой и согласованием вопросов в отношении:
- порядка выдачи электронных паспортов;
- правил применения;
- требуемого оборудования для изготовления электронных паспортов;
- мобильного приложения к электронному паспорту.
Люди будут сами выбирать, какой паспорт хотят получить: электронный или бумажный.
Материал по «ТАСС».
Об электронной версии паспорта и ранее писали на «Клерке»: