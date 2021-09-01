40% не верят в надежность смарт-карт вместо паспортов

Почти каждый второй не доверяет свои персональные данные пластиковым карточкам.

Напоминаем: глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в ведомстве до конца года обсудят вопрос о введении смарт-карт вместо паспартов.

Опрос мы провели на «Клерке»...

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

Оказалось, что 40% не верят в надежность таких карт.

Наверное, потому что в последнее время мошенники начали часто взламывать электронные сервис, в том числе и Госуслуги. Читать — тут.

32% в совокупности хотят оставить бумажные паспорта. И только 27% за переход на электронную версию удостоверяющего личность документа.