40% не верят в надежность смарт-карт вместо паспортов

Почти каждый второй не доверяет свои персональные данные пластиковым карточкам.
Напоминаем: глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в ведомстве до конца года обсудят вопрос о введении смарт-карт вместо паспартов.
Опрос мы провели на «Клерке»...
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Оказалось, что 40% не верят в надежность таких карт.
Наверное, потому что в последнее время мошенники начали часто взламывать электронные сервис, в том числе и Госуслуги. Читать — тут.
32% в совокупности хотят оставить бумажные паспорта. И только 27% за переход на электронную версию удостоверяющего личность документа.
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