Подписка Яндекс.Плюс в чеке Яндекс.Такси. Как поступить бухгалтеру?

Компенсацию сотруднику подписки нельзя включить в расходы при расчете налога на прибыль. Даже если она в одном чеке с оплатой услуг такси, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«В качестве подтверждающего документа по командировке сотрудник предоставил кассовый чек за услуги Яндекс.Такси до аэропорта.

Стоимость перевозки включает 2 суммы: перевозка пассажиров и расширенный уровень подписки Яндекс.Плюс. Можно ли учесть в расходах „расширенный уровень подписки Яндекс.Плюс?“».

Ответила эксперт Надежда Камышева:

«Насколько я понимаю, оплата расширенного уровня подписки — это не оплата услуг такси. А возможность пользоваться определенными маркетинговыми предложениями. Расширенный уровень подписки дан лично вашему сотруднику.

Никаких экономических выгод организации он явно не несет. Поэтому учесть в расходах по прибыли вы это не можете.

В части бухучета два варианта:

Ели руководство решит, что надо оплатить это (т.е. подпишет авансовый отчет с таким расходом), то в БУ поставите на 91 счет, как внереализационные расходы. По правильному надо бы еще НДФЛ начислить и взносы, но вряд ли налоговая обнаружит эту подписку. Руководство отказывается оплачивать эту подписку и в авансовом отчете будут только услуги такси».