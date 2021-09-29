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Налог по УСН можно уменьшить на взносы 1%, даже если они уплачены досрочно

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Рубрика УСН
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Доход ИП еще не достиг 300 тыс. рублей, а он уже уплатил взносы в размере 1 % с суммы превышения. На эту сумму все равно можно уменьшить налог по УСН.

Обсуждение этой не совсем стандартной ситуации идет сегодня на нашем форуме.

Ситуация следующая: в 1 квартале ИП уплатил взносы в размере 1 % от дохода, превышающего 300 тыс. рублей, хотя фактически никакого превышения еще не было. Оно произошло, но позже. В этой связи ИП беспокоится — можно ли уменьшить авансовый платеж по УСН за 1 квартал на эти поспешно оплаченные взносы.

Можно, успокоили его участники обсуждения.

Дело в том, что взносы не считаются поквартально. Они начисляются раз в год. По итогам года ИП не планирует никаких переплат.

Кроме того, КБК по обычным (минимальным) фиксированным взносам и взносам в 1 % от превышения дохода — одинаковый.

Вот что пишут коллеги в этой теме форума:

— Налоговики еще не дошли до того, чтобы сверять текст в п/п на взносы со строками декларации, выявляя, было ли превышение за 300 тыс. в том квартале, когда был уплачен 1 %.

Как пояснили участники форума, у ИФНС эти взносы в одном котле, и никто не будет разбираться, уплачен минимальный взнос, или превышающий.

Можно оплатить все фиксированные взносы в 1 квартале и сразу уменьшить на них налог за 1 квартал. Главное, чтобы этот платеж не превышал начисление по итогам года.

Обсуждение идет в теме форума «Уменьшение налога по УСН на сумму взноса 1% с превышения 300т.р».

Кстати, отметим, что до сих пор некоторые ИП сомневаются, можно ли вообще уменьшать налог на 1-процентные взносы. Можно. Тут сомнений быть не может, и Минфин это неоднократно объявлял. Например, в письме от 09.12.2020 № 03-11-11/107597.

Кроме того, ходят слухи, что 1-процентные взносы не учитываются при начислении пенсионных баллов. Это тоже неправда. Баллы насчитывают как за обычные фиксированные взносы, так и за 1 %. Правда, в обоих случаях не все уплаченные взносы отражаются на ИЛС, а только их часть (индивидуальная часть тарифа).

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