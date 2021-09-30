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Налоговики исключили из реестра полмиллиона ИП

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Инспекторы активно чистят реестр от недействующих индивидуальных предпринимателей. Всего с появления у них такой возможности исключили более 500 тысяч ИП.

Так, налоговики в Новосибирске с января по август исключили из ЕГРИП более 7 тысяч ИП как недействующих.

Чистят реестр и в Севастополе. На 1 сентября 957 ИП лишились статуса по решению налоговиков.

«Если в прошлом году в Севастополе из ЕГРИП было исключено 54 недействующих индивидуальных предпринимателя, то только за первое полугодие текущего года уже 957 физических лиц потеряли свой статус индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа», — сообщили в УФНС России по Севастополю.

В Белгородской области налоговики исключили 5 452 ИП из реестра. Это каждый седьмой (всего их в регионе 40 619).

В Тюменской области по состоянию на конец августа закрыли 5450 ИП. В Москве — 8795, в Дагестане — 7802, а в Санкт-Петербурге — 7364.

Всего на 1 сентября, по данным ФНС, в реестре 3 473 535 ИП. А исключены из реестра как недействующие — 528 757.

ИП могут исключить из ЕГРИП в следующих случаях:

  • истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчётности, сведения о расчётах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
  • индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность.

Причины, почему ИП сами принимают решение прекратить деятельность: разорились, ужесточение контроля, пандемия, обязанность прививать сотрудников. Еще они часто уходят в самозанятые.

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