Духи и алкоголь из Европы станут дороже

На импорт алкогольной продукции, туалетной воды, духов, косметики из ЕС хотят ввести пошлины вплоть до запретительных. Такой ответ на ограничения Евросоюза для экспорта металла придумали в Минэкономразвития.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники

«Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза», — пишет издание.

Источники назвали следующие категории:

некоторые виды вин,

пиво,

туалетная вода,

духи,

декоративная косметика

и прочее.

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По поводу размера пошлины пока нет окончательного решения, однако «ставки могут быть вплоть до запретительных».