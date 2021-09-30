Духи и алкоголь из Европы станут дороже

На импорт алкогольной продукции, туалетной воды, духов, косметики из ЕС хотят ввести пошлины вплоть до запретительных. Такой ответ на ограничения Евросоюза для экспорта металла придумали в Минэкономразвития.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники
«Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза», — пишет издание.
Источники назвали следующие категории:
- некоторые виды вин,
- пиво,
- туалетная вода,
- духи,
- декоративная косметика
и прочее.
По поводу размера пошлины пока нет окончательного решения, однако «ставки могут быть вплоть до запретительных».
Такими мерами хотят ответить на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции — с июля 2018 года поставки сверх квоты облагают пошлиной в 25%. В июле 2021 года действие этих ограничений продлили до 30 июня 2024 года.