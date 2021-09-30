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Духи и алкоголь из Европы станут дороже

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Рубрика Экономика России
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На импорт алкогольной продукции, туалетной воды, духов, косметики из ЕС хотят ввести пошлины вплоть до запретительных. Такой ответ на ограничения Евросоюза для экспорта металла придумали в Минэкономразвития.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники

«Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза», — пишет издание.

Источники назвали следующие категории:

  • некоторые виды вин,
  • пиво,
  • туалетная вода,
  • духи,
  • декоративная косметика

и прочее.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он пройдет 11 октября в 16:00 по Мск.

По поводу размера пошлины пока нет окончательного решения, однако «ставки могут быть вплоть до запретительных».

Такими мерами хотят ответить на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции — с июля 2018 года поставки сверх квоты облагают пошлиной в 25%. В июле 2021 года действие этих ограничений продлили до 30 июня 2024 года.

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