Семьи с одним ребенком получают больше денег, чем семьи с двумя детьми

«Путинские» выплаты на первого, которые выдаются из федерального бюджет, ущемляют права родителей, которые получают выплаты на второго ребенка. Это неравенство планируют изменить.

А еще хотят разрешить использовать маткапитал на покупку или строительство жилья без ипотеки сразу после рождения малыша. Сейчас — только спустя 3 года.

С таким предложение выступила Счетная плата после анализа расходования бюджетных денег на материнский капитал.

«Проработать единообразный подход к финансированию ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотрев унификацию порядка и условий назначения».

Как отметили в Счетной палате, при рождении первого ребенка родители имеют право на маткапитал и ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет, если проходят по критериям. Но финансирование этой выплаты производится за счет бюджетных денег.

А семьи, у которых родился второй ребенок, получают эту выплату за счет денег из материнского капитала.

«Таким образом, малообеспеченные семьи с одним ребенком имеют поддержку за счет средств федерального бюджета и сохраняют МСК в полном объеме.

Малообеспеченные семьи со вторым ребенком вынуждены тратить МСК на текущее потребление, сокращая возможности его использования на улучшение жилищных условий и на образование детей».

Это неравенство надо проработать. Но Счетная палата не озвучила, в каком направлении. То есть всем будут выдаваться выплаты из материнского капитала или же за счет бюджетных денег.

Кроме этого, было предложено разрешить родителям пользоваться маткапиталом на строительство или покупку жилья без ипотеки начиная с первых дней жизни ребенка:

«Рассмотреть возможность снятия ограничения начала использования МСК до достижения ребенком», — считают в Счетной палате.

Напоминаем, что сейчас использовать маткапитал без ожидания достижения ребенком 3 лет можно только с использованием ипотеки.