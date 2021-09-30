❗️ Не забудьте отчитаться по переводам на зарубежные электронные кошельки

С 1 октября компании и физлица должны отчитываться в ФНС о переводах на иностранные электронные кошельки. Но только в том случае, если сумма превысили 600 тыс. рублей.

Об этом напоминают налоговики на своем сайте.

Обязанность по сдачи отчета по суммам переводов через иностранные электронные кошельки касается как организаций, так и людей.

Список иностранных электронных кошельков — тут.

Срок сдачи отчета:

до 31 октября 2021 года — для компаний за третий квартал 2021 года, если за отчетный период сумма превысила 600 тыс. рублей;

— для компаний за третий квартал 2021 года, если за отчетный период сумма превысила 600 тыс. рублей; до 1 июня 2022 года — для физлиц, если за период с 01.07.2021 по 31.12.2021 сумма превысила 600 тыс. рублей.

Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году». Он пройдет 14 октября в 11:00 по Мск. Не пропустите! Бесплатно. Новая тема вебинара: «». Он пройдет 14 октября в 11:00 по Мск. Не пропустите!

С 2022 года сдавать отчет людям надо будет в том случае, если сумма переводов по иностранным электронным кошелькам превысили 600 тыс. рублей за год.

О размерах штрафов за несдачу отчетности — тут.

Также налоговики сказали, что если в отчете будет допущена ошибка, то они направят уведомление.