Самозанятые смогут торговать через Ozon

Ozon будет сотрудничать с самозанятыми. Они смогут продавать на площадке товары собственного производства.
Для начала работы на маркетплейсе самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в личном кабинете продавца. При этом Ozon будет автоматически проверять статус самозанятого на сайте ФНС.
Предприниматели смогут продавать любые товары, произведенные ими самостоятельно. Исключение:
- подакцизные товары;
- товары, подлежащие обязательной маркировке;
- товары, требующие регистрации товарного знака.
Работать с маркетплейсом самозанятые будут по модели «Продажи со склада продавца» (FBS) — то есть хранить товары на своем складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда они поедут к покупателям, либо организовать доставку клиентам самостоятельно через любую логистическую службу.
Комиссия Ozon для самозанятых будет такой же, как для всех остальных продавцов.