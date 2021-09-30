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Самозанятые смогут торговать через Ozon

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Рубрика Самозанятые
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Ozon будет сотрудничать с самозанятыми. Они смогут продавать на площадке товары собственного производства.

Для начала работы на маркетплейсе самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в личном кабинете продавца. При этом Ozon будет автоматически проверять статус самозанятого на сайте ФНС.

Предприниматели смогут продавать любые товары, произведенные ими самостоятельно. Исключение:

  • подакцизные товары;
  • товары, подлежащие обязательной маркировке;
  • товары, требующие регистрации товарного знака.

Работать с маркетплейсом самозанятые будут по модели «Продажи со склада продавца» (FBS) — то есть хранить товары на своем складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда они поедут к покупателям, либо организовать доставку клиентам самостоятельно через любую логистическую службу.

Комиссия Ozon для самозанятых будет такой же, как для всех остальных продавцов.

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