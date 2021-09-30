Самозанятые смогут торговать через Ozon

Ozon будет сотрудничать с самозанятыми. Они смогут продавать на площадке товары собственного производства.

Для начала работы на маркетплейсе самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в личном кабинете продавца. При этом Ozon будет автоматически проверять статус самозанятого на сайте ФНС.

Предприниматели смогут продавать любые товары, произведенные ими самостоятельно. Исключение:

подакцизные товары;

товары, подлежащие обязательной маркировке;

товары, требующие регистрации товарного знака.

Работать с маркетплейсом самозанятые будут по модели «Продажи со склада продавца» (FBS) — то есть хранить товары на своем складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда они поедут к покупателям, либо организовать доставку клиентам самостоятельно через любую логистическую службу.

Комиссия Ozon для самозанятых будет такой же, как для всех остальных продавцов.