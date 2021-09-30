Как отвечать на требования налоговиков, чтобы не доначислили?

Какими бы ни были по своей абсурдности требования из налоговой, отвечать на них нужно. Чтобы, по крайней мере, не словить штраф. А что, если иногда дешевле заплатить штраф? Как понять, когда отвечать нужно, а когда — не стоит?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

Самое важное, что было на вебинаре:

Различия между требованиями о предоставлении документов, информации и пояснений? Что делать если вызывают в налоговую для дачи пояснений?

о предоставлении документов, информации и пояснений? Что делать если вызывают в налоговую для дачи пояснений? Требования до и во время проверки : основные отличия. Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?

: основные отличия. Когда документы можно не давать, а когда дать нужно? Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор ? Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?

? Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений? Что будет, если на требование не отвечать? И в каком случае лучше получить штраф, чем недоимку?

Спикер — Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическом партнерстве Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

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