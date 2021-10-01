Как заполнить корректировочный счет-фактуру при многократном изменении цены: таблица с разъяснениями

При изменении цены, количества товара выставляется корректировочный счет-фактура. Как его заполнить, если корректировки идут одна за другой, объяснил Минфин.

Разъяснения даны в письме № 03-07-09/73123 от 09.09.2021.

Для большей наглядности мы представили эти разъяснения в виде таблицы.