Как заполнить корректировочный счет-фактуру при многократном изменении цены: таблица с разъяснениями

При изменении цены, количества товара выставляется корректировочный счет-фактура. Как его заполнить, если корректировки идут одна за другой, объяснил Минфин.
Разъяснения даны в письме № 03-07-09/73123 от 09.09.2021.
Для большей наглядности мы представили эти разъяснения в виде таблицы.
Ситуация
Строка 1б корректировочного счета-фактуры (КСФ)
Строка А корректировочного счета-фактуры (КСФ)
первая корректировка
номер и дата счета-фактуры, к которому составляется КСФ
соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется КСФ
повторное изменение стоимости отгруженных товаров
номер и дата предыдущего КСФ
сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего КСФ
изменяется стоимость отгруженных товаров, стоимость которых ранее не изменялась и в отношении которых КСФ ранее не составлялся
номер и дата счета-фактуры
соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется КСФ