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Как заполнить корректировочный счет-фактуру при многократном изменении цены: таблица с разъяснениями

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Рубрика Счета-фактуры
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При изменении цены, количества товара выставляется корректировочный счет-фактура. Как его заполнить, если корректировки идут одна за другой, объяснил Минфин.

Разъяснения даны в письме № 03-07-09/73123 от 09.09.2021.

Для большей наглядности мы представили эти разъяснения в виде таблицы.

Ситуация

Строка 1б корректировочного счета-фактуры (КСФ)

Строка А корректировочного счета-фактуры (КСФ)

первая корректировка

номер и дата счета-фактуры, к которому составляется КСФ

 

соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется КСФ

повторное изменение стоимости отгруженных товаров

 

номер и дата предыдущего КСФ

сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего КСФ

изменяется стоимость отгруженных товаров, стоимость которых ранее не изменялась и в отношении которых КСФ ранее не составлялся

 

номер и дата счета-фактуры

 

соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется КСФ

 

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