Предложение выплачивать по 20 тыс. рублей к школе уже раскритиковали. Ожидаемо...

Вчера Счетная палата предложила выплачивать по 20 тыс. рублей на школьников из маткапитала. Но предложение не учитывает тот факт, что более половины получателей маткапитала его уже израсходовали, а у других — не наступил еще школьный возраст детей.
Поэтому выплачивать по 20 тыс. рублей к 1 сентября будет проблематично. Но Минтруд пообещал рассмотреть это предложение.О возможности расходования маткапила на ежегодные выплаты к школе рассказала замглавы министерства Ольга Баталина:
«Эта мера поддержки предоставляется с 2007 года, соответственно, половина детей, в отношении которых выдан маткапитал, еще не достигли школьного возраста. Более того, с 2020 года практически 50% выдаваемых сертификатов на маткапитал оформляется в связи с рождением первого ребенка. Это дети, родившиеся в прошлом году и еще не достигшие двух лет. Таким образом, предлагаемая Счетной палатой мера не коснулась бы большого числа семей», — рассказала Баталина.По словам замглавы Минтруда, с 2007 года было выдано 11,6 млн сертификатов, из которых 9,7 млн сертификатов использованы полностью или частично. То есть 84% семей уже не смогут получить выплаты к 1 сентября.
Но предложение все же рассмотрят:
«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — сказала замглавы министерства.Цитаты по «ТАСС».
Напоминаем, Счетная палата предложила выплачивать по 20 тыс. рублей к школе ежегодно, но из маткапитала. Подробнее — тут.