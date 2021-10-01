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Предложение выплачивать по 20 тыс. рублей к школе уже раскритиковали. Ожидаемо...

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вчера Счетная палата предложила выплачивать по 20 тыс. рублей на школьников из маткапитала. Но предложение не учитывает тот факт, что более половины получателей маткапитала его уже израсходовали, а у других — не наступил еще школьный возраст детей. 

Поэтому выплачивать по 20 тыс. рублей к 1 сентября будет проблематично. Но Минтруд пообещал рассмотреть это предложение.
О возможности расходования маткапила на ежегодные выплаты к школе рассказала замглавы министерства Ольга Баталина:

«Эта мера поддержки предоставляется с 2007 года, соответственно, половина детей, в отношении которых выдан маткапитал, еще не достигли школьного возраста. Более того, с 2020 года практически 50% выдаваемых сертификатов на маткапитал оформляется в связи с рождением первого ребенка. Это дети, родившиеся в прошлом году и еще не достигшие двух лет. Таким образом, предлагаемая Счетной палатой мера не коснулась бы большого числа семей», — рассказала Баталина.

По словам замглавы Минтруда, с 2007 года было выдано 11,6 млн сертификатов, из которых 9,7 млн сертификатов использованы полностью или частично. То есть 84% семей уже не смогут получить выплаты к 1 сентября.

Но предложение все же рассмотрят:

«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — сказала замглавы министерства.

Цитаты по «ТАСС».

Напоминаем, Счетная палата предложила выплачивать по 20 тыс. рублей к школе ежегодно, но из маткапитала. Подробнее — тут.

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