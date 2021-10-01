Компаний и ИП становится меньше, но налоговики отчитываются о том, что они собрали больше налогов. Из-за этого вырастут цены при том, что доходы населения не растут, считает эксперт.

Рассказал Иван Кузнецов, основатель консалтингового агентства «Комплаенс решения» на своей странице в Facebook.

«На сайте ФНС эпизодически публикуют красочные презентации по итогам деятельности. Как и любая статистика, эта статистика может вызывать местами скептическую улыбку: например, уровень удовлетворенности граждан услугами ФНС — 99,46% (хотя многое объективно изменилось в лучшую сторону).

Но вот что примечательно, поступление администрируемых ФНС доходов за январь-август 2021 г. выросло на 35%, эффективность контрольной работы (в том числе по отработке разрывов НДС), увеличилось на 30%, количество судебных споров осталось почти таким же, а удельный вес сумм в пользу налоговых органов — 82%.

При этом, количество организаций в ЕГРЮЛ сократилось на 6,7%, ИП — минус 11,8%. То есть, при сокращении количества организаций и ИП (даже после зачистки ЕГРЮЛ), налоговая нагрузка растёт (в т.ч. по УСН после отмены ЕНВД — 55%), „побуждения“ налогоплательщиков работают ( 30%), судов и ВНП больше не становится, но при этом та же заработная плата выросла только на 8,8%, при инфляции 5,8% (то есть реальный рост зарплаты 3%).

Иными словами, налогоплательщиков — меньше, налоговая нагрузка — больше, комиссии по легализации — эффективнее, цены — выше, покупательская способность населения — ниже. Все это не очень хорошо, с учетом попыток регулировать цены и налоговую нагрузку по отраслям (пока в тренде — клининг)».

В комментариях обсудили, что рост собираемости налогов произошел, скорее, на фоне прошлого «пандемийного» года. А также отмены ЕНВД. Но в любом случае цифры говорят еще и вот что, по словам автора поста:

За январь-сентябрь прошлого года по спец режимам поступления были 413,7 млрд руб. (минус 6% по сравнению с 2019 г.),

В 2021 — 563 млрд с января по август.

По УСН в 2020 поступления составили 352 млрд руб. (всего на 4% меньше чем в 2019), а в 2021 — уже 509 млрд руб., минус один месяц.

«Так что МСП платить стал больше (даже без учета тех, кто перешел на ОСН). А так — да, в прошлом году была просадка, поэтому цифры выросли значительно. Но показатели по побуждению растут независимо от всех остальны» — пишет Иван Кузнецов.

И в качестве вывода автор пишет:

«Налоговая нагрузка на МСП выросла, при этом рост доходов населения не произошел. Получается либо будет продолжен рост цен, либо уменьшиться чистая прибыль МСП, что может не дать ему развиваться (сверхприбыльного МСП не так много)».

Правда, по словам другого участника дискуссии, все не так уж плохо:

«Ну кстати, в лоб я не очень уверен, что прям выросла. Да, отменили ЕНВД. Но с другой стороны, повышены лимиты по УСН, ставки по нему в прошлом году многие регионы поснижали, снижены и страховые взносы, общепиту вон вообще подняли лимиты в разы. Так что нужен детальный анализ до выводов. Желательно еще с учетом выхода из тени тех, кто там засиделся».

Коллеги, а вы как думаете? Поднимутся цены из-за сокращения налогоплательщиков и рвения налоговиков по наполнению бюджета?