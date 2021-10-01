👺 Мошенники начнут ходить по домам и предлагать заменить старые банкноты на новые

Новый дизайн денег, которые планируют выпустить ЦБ, активизирует мошенников. К людям могут начать приходить домой с предложением замены старых денег на новые.
Об этом ссобщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.
«В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на „новые“».
Будьте внимательны! Не соглашайтесь на такой обмен.
Пресс-служба ГУ ЦБ по ЦФО напомнила, купюры старого дизайна будут использоваться для расчетов и дальше. Наравне с новыми деньгами.
материал по «ТАСС».
Напоминаем, с 2022 года ЦБ планирует изменить дизайн купюр: 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей.