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👺 Мошенники начнут ходить по домам и предлагать заменить старые банкноты на новые

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Рубрика Мошенничество
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Новый дизайн денег, которые планируют выпустить ЦБ, активизирует мошенников. К людям могут начать приходить домой с предложением замены старых денег на новые.

Об этом ссобщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на „новые“».

Будьте внимательны! Не соглашайтесь на такой обмен.

Пресс-служба ГУ ЦБ по ЦФО напомнила, купюры старого дизайна будут использоваться для расчетов и дальше. Наравне с новыми деньгами.

материал по «ТАСС».

Напоминаем, с 2022 года ЦБ планирует изменить дизайн купюр: 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей.

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