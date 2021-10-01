Как бухгалтеру не работать за своих сотрудников и все успевать?

Если бухгалтер в постоянном завале за себя и за подчиненных — кроме него самого никто ему не поможет. Задачи нужно делегировать, работать только в рабочее время, стресс снижать. Осталось понять, как все это сделать.
Центр обчения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники».
Вы узнаете, как:
- Снизить стресс на работе
- Перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно
- Выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат
- Навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске
И наконец, сможете больше времени проводить с семьей.
Спикер — Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог. Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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