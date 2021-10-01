Можно ли выплачивать сотрудникам увеличенный аванс? Ответ — нет

Зарплата начисляется строго за каждые отработанные полмесяца. Причем из расчета отработанного времени. Но бухгалтеры в соцсетях предлагают и другой вариант.

Вопрос задали в одном из бухгалтерских ВК-сообществ:

«Коллеги, помогите с советом. Есть один сотрудник, который замучал уже писать заявления то на усиленные авансы, то на внеплановые авансы. Читала, но не могу точно понять могу я отказать или все-таки не желательно».

Кто-то ответил:

«Нет уже давно понятия "аванс", есть выплата за первую половину месяца и окончательный расчёт, а так же сроки в которые должны быть сделаны выплаты, не реже чем каждые полмесяца.

Исходя из этого и делайте вывод, может ваш сотрудник что-то писать или нет. Можете хоть каждый день выплату делать, но за отработанное время, а не по хотелкам сотрудника».

Другие посоветовали направить работника к гендиру:

«Если директор не против, то вам какая разница? Главное все пусть подписывает директор и пишет свое разрешение на каждом заявлении».

Хотя такой ответ неправильный. Да, главбух выполнит требование руководства, но проблемы все равно могут быть.

А кто-то посоветовал отмазку:

«Можете сослаться на то, что денег нет, только строго по ведомости».

Напомним, с 2017 года действует правило: выплачиваем сотрудникам заплату не реже каждых полмесяца. Причем из расчета отработанного времени.

Да и Роструд придерживается такого ответа: