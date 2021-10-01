💥 Правила расчета дней отпуска и КНО из нормативки 1930 года наконец-то внесут в ТК

На дворе 21 век, а правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск до сих пор регулируются нормативным актом времен СССР (от 1930 года). Теперь их пропишут в ТК.

Проект размещен на федеральном портале.

В частности, в ТК внесут следующую норму:

Количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц, устанавливается путем деления полной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, установленной работнику, на 12 месяцев.

При этом работнику, проработавшему в рабочем году не менее 11 месяцев, выплачивается компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска . В остальных случаях работник получает пропорциональную КНО.

При исчислении стажа работы, дающего право на отпуск или КНО, остаток, составляющий менее 15 календарных дней, исключается из расчета, а остаток, составляющий 15 календарных дней и более, округляется до полного месяца.

При этому будут признаны недействующими: