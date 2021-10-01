Бизнес стал реже баловаться с обналом

В первом полугодии 2021 году количество сомнительных операций уменьшилось на 11% и составляет 51 млрд рублей. А бизнес стал на 20%меньше выводить наличку, сообщает ЦБ.

Информация была опубликована в аналитическом обзоре на сайте регулятора.

«Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд рублей.

Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%)», - сказали в ЦБ.

Суммы переводов третьим лицам остались на том же уровне, как в первом полугодии 2020 года. И составляют порядка 13 млрд рублей.

А вот переводы за рубеж немного возросли по сравнению с первым полугодием 2020 года. В большинстве – за товары и материалы. Но сократилось количество иностранных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.

«Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%)», - сказали в ЦБ.

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