Если у вас нет онлайн-кассы, ждите проблем не только с налоговой, но и с контрагентами

Из-за отказа от применения кассы с продавцом администрация рынка расторгла договор на аренду помещения.

Об этом сообщили налоговики Архангельской области на своем сайте.

Продавец не применял ККТ в расчетах. Налоговики предлагали установить кассу. Потом выписали штраф. Но и это не помогло.

В итоге дирекция рынка, судя по всему, устала от постоянных проверок и отказала продавцу в аренде торгового места.

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Напоминаем, что за неприменение ККТ оштрафуют по ст. 14.5 КоАП.