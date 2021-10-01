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Если у вас нет онлайн-кассы, ждите проблем не только с налоговой, но и с контрагентами

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Рубрика Кассовые операции
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Из-за отказа от применения кассы с продавцом администрация рынка расторгла договор на аренду помещения.

Об этом сообщили налоговики Архангельской области на своем сайте.

Продавец не применял ККТ в расчетах. Налоговики предлагали установить кассу. Потом выписали штраф. Но и это не помогло.

В итоге дирекция рынка, судя по всему, устала от постоянных проверок и отказала продавцу в аренде торгового места.

Учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Напоминаем, что за неприменение ККТ оштрафуют по ст. 14.5 КоАП.

Размер штрафа составит:

  • от ¼ до ½ от суммы чека, но не менее 10 тыс. рублей — на должностное лицо;
  • от ¾ до 1 размера от суммы чека, но не менее 30 тыс. рублей — на юрлицо.

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