«Райффайзенбанк» заставил ИП подтверждать каждую сделку из-за 200 тысяч, рассказали в «Рейтинге компаний»

«Райффайзенбанк» отключил ИП от клиент-банка и предложил подтверждать по каждую сделку из-за снятия большой суммы на собственные нужды, рассказали в «Рейтинге компаний» на «Клерке».

Рассказал пользователь Brainiac:

«Первый опыт опыт был крайне негативный. Открыли расчетный счет для ИП, который занимался производством мебели по индивидуальным заказам (все официально, никакой чернухи). Спустя несколько месяцев ИП захотел снять 200 тысяч руб. для собственных нужд, в том числе, на эти деньги он хотел закупить у физлица дорогостоящий б/у инструмент (по договору, все официально).

Эти 200 тысяч составили примерно 5% от оборота за эти несколько месяцев. После этого банк, ссылаясь на 115-ФЗ, отключил от клиент-банка, предложил возить платежки на бумажном носителе, в 2019 году-то.

А потом еще стали просить документальные подтверждения на каждый платеж».

На тот момент решили с банком распрощаться:

«Благополучно закрыли счет через неделю после того, как поняли, что не хотим возвращаться в прошлое (я имею в виду бумажные платежки)».

Дальше пользователь пишет, что после этого негативных случаев сотрудничества с банком не было. Разве что ставки по депозитам не понравились:

«Последующий опыт, в принципе, положительный. И обороты большие, и операции с интеллектуальной собственностью (лицензионные договоры, ноу-хау, патенты) и все хорошо, никаких блокировок. Единственное, очень низкие процентные ставки по депозитам, на порядок ниже чем, например, у ВТБ».

И в качестве вывода — как в старом анекдоте о серебряных ложках:

«Особого негатива к нему нет, но осадочек после первого опыта остался».

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