Заламинированный зеленый СНИЛС остался в прошлом. Теперь он электронный

Сейчас вместо привычных пластиковых зеленых карточек СНИЛС выдается в виде электронного документа. Причем без заявлений.

Об этом напомнили в ПФР.

Детям, родившимся с июля 2020 года, СНИЛС оформляется проактивно (автоматически) по сведениям реестра ЗАГС.

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка направляется в Личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Для родителей, не зарегистрированных на Госуслугах, возможно оформление СНИЛС при личном обращении в ПФР или МФЦ.

Однако и тут вместо пластиковой зеленой карточки им дадут бумажное уведомление.

Для семей, которые усыновили детей, заявительный порядок оформления СНИЛС сохраняется, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Напомним, СНИЛС присваивается один раз и больше не меняется. Изменения вносятся в персональные данные о владельце СНИЛСа. Например, при смене фамилии.