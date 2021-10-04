👮 Налоговиков поймали на взятке в 1,8 млн руб.

В Самаре задержали инспекторов, которые за «благодарность» от коммерческой организации (1,8 млн руб.) должны были уменьшить доначисления и не приходить с выездной проверкой.

Все началось с того, что с мая по июнь одна из сотрудниц инспекции получила от жительницы Самары 1,8 млн рублей. 1,3 млн из этой суммы должны были разделить между собой другие инспекторы, которые подключились к «решению вопроса» с доначислениями и выездной проверкой.

Однако получить эти деньги они не успели — всех задержали оперативники ФСБ.

По материалам «Царьград ТВ».