Если вам не прислали уведомление по транспортному или имущественному налогу, обязательно обратитесь в ИФНС

Если компания не получила налоговое уведомление по транспортному, земельному налогу или налогу на имущество за 2020 год, об этом надо сообщить в любую инспекцию, напоминает региональная ФНС.

Информацию опубликовали на своем сайте ФНС Кировской области.

Как сообщили региональные налоговики, они закончили рассылку налоговых уведомлений юрлицам по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество за 2020 год.

Если не пришло уведомление, то надо подать информацию о наличии имущества в любую инспекцию.

В том числе:

объект имущества;

период владения;

подтверждающие документы.

Срок представления информации — до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщать об имуществе в собственности не надо, если компания направляла в налоговую заявление о предоставлении налоговой льготы в отношении объекта налогообложения или получила налоговое уведомление.

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Напоминаем, если компания не сообщит (или сообщит поздно) о том, есть ли у нее в собственности имущество — штраф в размере 20% от суммы налога.