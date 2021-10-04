Если вам не прислали уведомление по транспортному или имущественному налогу, обязательно обратитесь в ИФНС

Если компания не получила налоговое уведомление по транспортному, земельному налогу или налогу на имущество за 2020 год, об этом надо сообщить в любую инспекцию, напоминает региональная ФНС.
Информацию опубликовали на своем сайте ФНС Кировской области.
Как сообщили региональные налоговики, они закончили рассылку налоговых уведомлений юрлицам по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество за 2020 год.
Если не пришло уведомление, то надо подать информацию о наличии имущества в любую инспекцию.
В том числе:
- объект имущества;
- период владения;
- подтверждающие документы.
Срок представления информации — до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщать об имуществе в собственности не надо, если компания направляла в налоговую заявление о предоставлении налоговой льготы в отношении объекта налогообложения или получила налоговое уведомление.
Напоминаем, если компания не сообщит (или сообщит поздно) о том, есть ли у нее в собственности имущество — штраф в размере 20% от суммы налога.