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👺 Мошенники переключились на пользователей онлайн-кинотеатров

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Рубрика Мошенничество
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Хотите посмотреть премьеру фильма до премьеры? Мошенники уже ждут вас.

Об этом рассказали в компании Digital Security:

«В преддверии кинопремьер пользователи могут столкнуться с мошенническими сайтами, нацеленными на кражу денег пользователей. Ресурсы под онлайн-кинотеатры предлагают просмотр фильма задолго до его официального выхода, а в результате зрители не только не увидят фильм, но и потеряют средства», — рассказали в Digital Security.

С таким подходом согласился и ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Лифанов:

«Очень низкая цена относительно других площадок может быть одним из индикаторов того, что ресурс может быть мошенническим.

Также злоумышленники могут предлагать приобрести по сниженной цене краденые аккаунты от онлайн-сервисов с купленной подпиской. Такая схема зачастую заканчивается тем, что аккаунт блокируется или возвращается настоящему владельцу.

Иногда фейковые ресурсы используют предыдущие серии или части фильмов и сериалов в первых минутах или трейлерах, чтобы за счет схожести контента обмануть пользователя.

Что касается эксклюзивного контента, стоит помнить, что зачастую публикацию до общего выхода в прокат могут себе позволить только крупные игроки рынка», 
— сказал Лифанов.

Материал по «Российской газете».

Друзья, а ты пользуетесь онлайн-кинотеатрами?

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