👺 Мошенники переключились на пользователей онлайн-кинотеатров

Хотите посмотреть премьеру фильма до премьеры? Мошенники уже ждут вас.
Об этом рассказали в компании Digital Security:
«В преддверии кинопремьер пользователи могут столкнуться с мошенническими сайтами, нацеленными на кражу денег пользователей. Ресурсы под онлайн-кинотеатры предлагают просмотр фильма задолго до его официального выхода, а в результате зрители не только не увидят фильм, но и потеряют средства», — рассказали в Digital Security.С таким подходом согласился и ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Лифанов:
«Очень низкая цена относительно других площадок может быть одним из индикаторов того, что ресурс может быть мошенническим.
Также злоумышленники могут предлагать приобрести по сниженной цене краденые аккаунты от онлайн-сервисов с купленной подпиской. Такая схема зачастую заканчивается тем, что аккаунт блокируется или возвращается настоящему владельцу.Иногда фейковые ресурсы используют предыдущие серии или части фильмов и сериалов в первых минутах или трейлерах, чтобы за счет схожести контента обмануть пользователя.
Материал по «Российской газете».
Друзья, а ты пользуетесь онлайн-кинотеатрами?