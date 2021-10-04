Акт сверки между контрагентами станет электронным

Налоговики приступили к разработке проекта по переводу акта сверки в электронный вид. Утвердят формат электронного акта сверки взаимных расчетов.
Уведомление об этом опубликовано сегодня на федеральном портале.
Речь идет об акте сверки, который подписывают между собой контрагенты.
Дело в том, что сейчас нет нормативки по этому вопросу. Кроме того, нет единых подходов к созданию, обороту, хранению и использованию электронных документов участниками документооборота.
Планируется, что электронный акт сверки можно будет применять с января 2022 года.
Напомним, ранее ФНС заявила о разработке электронного формата для договоров.
Как отметили в ФНС, необходимость внедрения формата электронного акта сверки подтверждается «Концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности», которая утверждена решением президиума Правительственной комиссии 25.12.2020.
Согласно этой концепции будут приняты форматы следующих документов:
- договоров с контрагентом и приравненных к ним документов;
- актов сверки взаимных расчетов;
- транспортных и расходных накладных;
- ценовых спецификаций;
- заказов и их подтверждений;
- счетов на оплату;
- документов, оформляемых при возврате товара;
- претензий;
- КС-2;
- КС-3.