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Акт сверки между контрагентами станет электронным

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Рубрика ЭДО
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Налоговики приступили к разработке проекта по переводу акта сверки в электронный вид. Утвердят формат электронного акта сверки взаимных расчетов.

Уведомление об этом опубликовано сегодня на федеральном портале.

Речь идет об акте сверки, который подписывают между собой контрагенты.

Дело в том, что сейчас нет нормативки по этому вопросу. Кроме того, нет единых подходов к созданию, обороту, хранению и использованию электронных документов участниками документооборота.

Планируется, что электронный акт сверки можно будет применять с января 2022 года.

Напомним, ранее ФНС заявила о разработке электронного формата для договоров.

Как отметили в ФНС, необходимость внедрения формата электронного акта сверки подтверждается «Концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности», которая утверждена решением президиума Правительственной комиссии 25.12.2020.

Согласно этой концепции будут приняты форматы следующих документов:

  • договоров с контрагентом и приравненных к ним документов;
  • актов сверки взаимных расчетов;
  • транспортных и расходных накладных;
  • ценовых спецификаций;
  • заказов и их подтверждений;
  • счетов на оплату;
  • документов, оформляемых при возврате товара;
  • претензий;
  • КС-2;
  • КС-3.

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