Продавца бумажного НДС включили в реестр требований кредиторов. Доводы о фиктивности сделки не прокатили

Покупать бумажный НДС чревато не только проблемами с налоговиками и полицией. В случае банкротства продавец может включиться в реестр требований кредиторов, и уж точно на всю нарисованную сумму.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Бывает и такое... Знакомый знакомого моего знакомого (но, скорее всего, цепочка была длиннее), будучи добросовестным налплатом, однажды решился-таки на агрессивную оптимизацию НДС. По проверенным источникам (естественно!) нашел контору, сим промышляющую. Обоюдно подготовили все документы — комар носа не подточит, даже должной осмотрительностью не пренебрегли.

Что важно, конторка так себе — 10 тыс. УК и полтора землекопа в штате. Но надо отметить, основных средств аж на 3 млн. имеется. В назначенную дату свершился акт приема-передачи документов, частичный перевод денежных средств и ассигнации тому директору вручили по тарифу, и кровью расписались, что претензий друг к другу не имеют (задолженность спишут, контору прикроют).

Спустя время ввели процедуру банкротства фирмы знакомого знакомого моего знакомого.

И вдруг, откуда ни возьмись, возникает тот самый продавец НДС и говорит: „Включайте меня в реестр кредиторов!“ И что вы думаете?! Включили!!! И то, что гендир заявил на суде, что сделка была фиктивной и представил какие-то там доказательства вообще никого не взволновало.

Товарищи, будьте бдительны! Тщательно выбирайте продавцов НДС :-). Шучу, конечно. Мотаем на ус и лучше не связываемся».

А в комментариях пишут о подобном случае: