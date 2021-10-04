Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Продавца бумажного НДС включили в реестр требований кредиторов. Доводы о фиктивности сделки не прокатили

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати

Покупать бумажный НДС чревато не только проблемами с налоговиками и полицией. В случае банкротства продавец может включиться в реестр требований кредиторов, и уж точно на всю нарисованную сумму.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Бывает и такое... Знакомый знакомого моего знакомого (но, скорее всего, цепочка была длиннее), будучи добросовестным налплатом, однажды решился-таки на агрессивную оптимизацию НДС. По проверенным источникам (естественно!) нашел контору, сим промышляющую. Обоюдно подготовили все документы — комар носа не подточит, даже должной осмотрительностью не пренебрегли.

Что важно, конторка так себе — 10 тыс. УК и полтора землекопа в штате. Но надо отметить, основных средств аж на 3 млн. имеется. В назначенную дату свершился акт приема-передачи документов, частичный перевод денежных средств и ассигнации тому директору вручили по тарифу, и кровью расписались, что претензий друг к другу не имеют (задолженность спишут, контору прикроют).

Спустя время ввели процедуру банкротства фирмы знакомого знакомого моего знакомого.

И вдруг, откуда ни возьмись, возникает тот самый продавец НДС и говорит: „Включайте меня в реестр кредиторов!“ И что вы думаете?! Включили!!! И то, что гендир заявил на суде, что сделка была фиктивной и представил какие-то там доказательства вообще никого не взволновало.

Товарищи, будьте бдительны! Тщательно выбирайте продавцов НДС :-). Шучу, конечно. Мотаем на ус и лучше не связываемся».

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах».

А в комментариях пишут о подобном случае:

«Не первый случай. У меня знакомые так на 80 млн влетели. Сейчас уже аппеляция идет».

Подборка полезных мероприятий

Разместить