Новых запретов для массовых мероприятий не было, заявили в Роспотребнадзоре

Регионы самостоятельно определят, вводить ли дополнительные ограничения на массовые мероприятия, сообщает ведомство.
Ранее на «Клерке» писали, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что во всех регионах запрещено проведение массовых мероприятий (свыше 3000 человек). За исключением двух регионов, где разрешены с численностью от 1000 до 3000 человек.
Слова Поповой не являются новым запретом. Все остается на прежнем уровне, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте:
«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось».
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